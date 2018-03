"Koko sodassaoloaikanani ammuin noin 500": Simo Häyhän julkaisematon muistikirja esitellään tänään

Tarkka-ampuja Simo Häyhän muistivihko löytyi – laskee ampuneensa 500 vihollista



Häyhän ampumien neuvostosotilaiden määrästä on esitetty vuosien varrella erilaisia tulkintoja. Osa on pitänyt tietoa sadoista uhreista liioiteltuna. Nyt löytynyt Häyhän omakätinen kirjoitus on tietenkin tarkka-ampujan oma näkemys, mutta aiemmin ei ollut olemassa vastaavaa dokumenttia.