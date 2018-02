Kokoomuksen ministeriruletti pyöri: Kai Mykkäsestä sisäministeri, uudeksi ministeriksi Anne-Mari Virolainen

Sisäministerin tehtäviä hoitaa valtioneuvoston työjärjestyksen mukaisesti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, kunnes tasavallan presidentti on virallisesti nimittänyt uuden ministerin virkaansa.

Virolainen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Kuluneella kaudella Virolainen on toiminut suuren valiokunnan puheenjohtajana.