Kokoomuksen Multala: Päiväkotien henkilöstömitoituksen heikennys tämän hallituksen "häpeäpilkku"

– Tämä vie siihen, että nykyisistä lastenhoitajista, joita on henkilöstöstä kolme viidesosaa, on jatkossa enää kolmannes. Lapsen näkökulmasta se tarkoittaa turvattomuutta. Ryhmäkoot kasvavat ja sitä myöten henkilöstö kuormittuu, arvioi Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki lain vaikutuksia.

Ryhmäkoot puhuttivat



Uutta varhaiskasvatuslakia on perusteltu muun muassa sillä, että tutkimusten mukaan alan korkea koulutus on yksi varhaiskasvatuksen keskeinen laatutekijä. Lakiesityksellä tavoitellaan koulutustason nostamista niin, että tulevaisuudessa kaksi kolmesta päiväkodin työntekijästä on korkeakoulutettuja.