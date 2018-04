Ylen mukaan Liike Nyt julkistetaan tänään aamupäivällä, kun kaksikko on Ylen Ykkösaamun haastateltavina. Kansanedustaja Harkimo on kymmenen jälkeen alkavan ohjelman vieraana ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Jungner on ohjelmassa haastateltavana.