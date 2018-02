"Rautarouva" Paula Risikosta tulossa eduskunnan puhemies ja Tuula Haataisesta varapuhemies – vaihdoksia myös ministereihin

– Sisäministerin tehtävä on ollut mieluisa, mutta moni asia on saatu jo eteenpäin, Risikko kommentoi MTV Uutisille.

Risikko, 57, on yksi Suomen kokeneimpia naisministereitä. Hän on toiminut peruspalveluministerinä Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen hallituksissa vuosina 2007–2011, sosiaali- ja terveysministerinä Jyrki Kataisen hallituksessa vuosina 2011–2014 sekä liikenne- ja kuntaministerinä Alexander Stubbin hallituksessa vuosina 2014–2015. Risikko on aiemmin ollut myös eduskunnan varapuhemies.