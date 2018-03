Kokoomusjohdossa monella on herrakerhon jäsenyys – puoluejohtajat suhtautuvat klubeihin kriittisesti

Klubien suljettujen seinien suojissa voi tavata rauhassa "veljiä" ulkopuolisten häiritsemättä tai viettää vapaa-aikaa harrastusten parissa. Yhdistyksissä on erilaisia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi biljardin tai muiden pelien peluuta, kulttuuria, esitelmätilaisuuksia ja liikuntaa.

Klubit ovat usein historialtaan vanhoja ja perustelevat sukupuolirajaustaan perinteillä. Yleensä niissä on satoja, korkeintaan muutamia tuhansia jäseniä.

Kokoomuksen nokkamiehet jäseninä Helsingin Suomalaisella Klubilla



Helsingin Suomalaisen Klubin omistamassa kiinteistössä on vuokralla kokoomus. Puoluejohdosta osa kuuluu Klubiin, vaikka henkistä pesäeroa naiset rajaavaan arvomaailmaan tehdäänkin. Puoluesihteeri Janne Pesonen on jäsen, samoin kuin puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Sen sijaan moista pohdintaa on esittänyt Klubin jäsen, kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen.

– Koska en ole ollut oikein millään tavoin muutoin aktiivinen Klubin toiminnassa, Mykkäsen avauksen tukeminen on tuntunut itselleni sopivimmalta tavalta olla edistämässä oikeaksi kokemaani asiaa, Pesonen toteaa.

Orpo tukee Mykkäsen "naisesitystä"



Puheenjohtaja Orpo kertoo, että hän ei alun perin edes ollut ajatellut, että Klubin jäseneksi hyväksytään vain miehiä. Hän nimittäin on osallistunut tilaisuuksiin, joissa paikalla on ollut myös naisia. Orpo on muutoksen kannalla ja tukee Mykkäsen ajatuksia.