Kokoomuslaisilta piiripäättäjiltä murskaava kriitiikki hallituksen maakuntamallille – "Ei Roomaakaan päivässä rakennettu"

Sote- ja maakuntauudistus on puhuttanut sekä keskustan että kokoomuksen puoluekenttää jo pitkään. MTV Uutisten teettämä kysely kokoomuksen ja keskustan piiripäättäjille osoittaa, että 66 prosenttia vastanneista keskustalaisista on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut sote-uudistuksen valmistelussa hyvin tai erittäin hyvin.

Vastaava prosentti kokoomuslaisten keskuudessa on 39.

17 prosenttia vastanneista kokoomuslaisista on sitä mieltä, että sote-uudistuksen valmistelu on ollut huonoa tai erittäin huonoa. Keskustalaisista vastaava prosentti on 7.



– Ei Roomaakaan päivässä rakennettu. Mikään iso hanke ei tule hetkessä valmiiksi. Täytyy rohkeasti lähtemään tekemään uudistamistyötä, muistuttaa keskustalainen piiripäättäjä Heli Viiri Pohjois-Karjalasta.

Kokoomuslainen Risto Rautava Helsingistä on sitä mieltä, että koko uudistuksesta pitäisi luopua.

– Lähtökohta ja koko rakenne on väärä koska se ei ota huomioon koko isänmaan kannalta tärkeitä kasvukeskuksia, ja sen takia se ei ole hyvä uudistus, Rautava toteaa.

Keskustan Eeva Karvinen Uudeltamaalta, antaa hallituksen sote valmistelulle arvosanaksi 7,5.

– Kyllä se niin vaikea asia tietysti on tällaisessa maassa, että en tiedä kuka voisi onnistua siinä täydellisesti, Karvinen toteaa.



Kokoomuslaiset tyytymättömiä maakuntamalliin



Piirikyselymme mukaan puolet vastanneista kokoomuslaisista on melko tai erittäin tyytymättömiä maakuntamallliin osana hallituksen sote-ratkaisua, kun taas 85 prosenttia vastanneista keskustalaisista ovat erittäin tai melko tyytyväisiä maakuntamalliin.



Varsinkin Helsingissä kritiikki maakuntamallia kohtaan on valtava.

– Toivon että tätä ei tulla toteuttamaan, ja lähdetään tekemään uutta uudistusta, jossa otetaan nämä kasvukeskukset huomioon, sanoo kokoomuksen Risto Rautava.

Keskustalaisia taas hiertää kokoomuksen ajama valinnanvapauslaki.

– Valinnanvapaus hiertää monella keskustalaisellakin kengässä. Kyllähän se yleinen tulkinta on, että kokoomus on saanut omia tavoitteitaan tai ainakin se on saanut viestittyä julkisuudessa sellaisen vaikutelman, että se on saanut tavoitteitaan paremmin läpi kuin muut hallituspuolueet, toteaa Heli Viiri.

Pienemmissä kunnissa taas mietitään, miten heidän käy maakuntauudistuksessa.

– Miten käy kunnille? Miten käy köyhemmille ja pienemmille kunnille? Siitähän on tullut uhkakuvia, sanoo Hyvinkäältä kotoisin oleva kokoomuslainen piiripäättäjä Jaakko Rainio.