Kolmatta syöpää sairastanut Eeva odotti hoitoon pääsyä kuukausia – "Enhän vielä olisi halunnut lähteä," Eeva sanoi kaksi päivää ennen kuolemaansa

Eevan voimattomuus näkyi

Eeva oli selvinnyt jo kahdesta syövästä

Pehmytkudossarkooman hoidon perusta on leikkaus.

Pehmytkudossarkooma on hyvin harvinainen syöpä. Kaikista syövistä niiden osuus on alle 1 %. Suomessa todetaan noin 200 uutta tapausta vuosittain.

"Tiedän, että minun täytyy lähteä"

– Se on sitten ajallaan. En minä rupea sitä niin ajattelemaan, ei se auta mitään.

– Siinä mielessä olen valmis, että tiedän, että minulla on ihanat lapset ja ihanat lapsenlapset ja heillä on kaikki hyvin.

– Mutta enhän minä olisi halunnut tässä iässä vielä lähteä. Mutta jos minun aikani on nyt, sitten se on, Eeva sanoi.

Takana kaksi rintasyöpää

Poistetun rinnan arpi alkoi kiristää

Heinäkuussa syövästä todettiin jo merkkejä

Leikkausta ei voitu enää tehdä



Sarkoman ensisijainen hoito on leikkaus, mutta Eevan tapauksessa sitä ei voitu enää tehdä, koska syöpä oli levinnyt niin laajalle. Perheen mielestä hoidossa olikin tehty virhe ja syöpä olisi pitänyt todeta jo kesällä.

Eevan hoidosta tehtiin valitus

Valituksen mukaan syöpäkasvaimen toteaminen ja hoidon aloitus viivästyivät vitkuttelun ja tutkimattomuuden takia. He uskovat, että näiden kuukausien aikana syöpäkasvain levisi niin, ettei parantavaa kirurgista hoitoa voitu enää antaa.

Viive myönnettiin, virhettä ei

– Ei ole todettavissa laiminlyöntejä eikä virheitä. Eri toimijoiden osalta on saavutettu kokeneilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä vaadittava osaamisen taso, päätöksessä sanotaan.

"Potilas ohitettiin täysin"

Potilasvahinkokeskuksen päätöksen mukaan parantava leikkaushoito ei myöskään olisi ollut mahdollista enää heinäkuussa, koska nesteen kerääntyminen keuhkoihin merkitsi, että pehmytkudossarkooma oli levinnyt jo laajalle. Päätöksen pohjana on asiantuntijalääkäriltä saatu lausunto.

– Mihin tämä väite perustuu? Me emme voi tietää, olisiko se voitu leikata vai ei, koska tutkimuksia ei tehty, tytär sanoo.

– Äiti ei saanut hoitoa, jota hän olisi halunnut ja joka hänelle olisi kuulunut. Sen lisäksi vielä peitellään sitä, että virhe on tehty.

"En ole sitä koskaan hyväksynyt"

– Sarkoomalääkärin mukaan tilanne olisi nyt toisenlainen, jos minut olisi lähetty Tampereelle hoitoon ajoissa. Lausuntojen mukaan kuluneilla neljällä kuukaudella ei ollut mitään merkitystä, mutta neljä kuukautta on pitkä aika tällaisessa, sanoi Eeva itse.

– Joskus enemmän ja joskus vähemmän. Ja joskus on pakko olla ajattelematta, koska muuten ei selviä. Enhän minä pysty elämään, jos se on koko ajan mielessä. On pakko ajatella jotain muuta, Eeva sanoi ääni murtuen.