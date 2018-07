Kolme edelleen tehohoidossa Nauvon huvivenetörmäyksestä – mysteerionnettomuuden syy selviämässä? "Tähystäminen laiminlyöty"

Tapauksen tutkinnanjohtaja, kapteeniluutnantti Jari Niemisen mukaan turman syynä on mahdollisesti se, etteivät kuljettajat ole havainneet toista venettä.

– Voidaan sanoa, että riittävän tähystyksen järjestäminen on laiminlyöty kummassakin aluksessa.

Osallisia edelleen tehohoidossa

Viranomaiset ovat alustavasti puhuttaneet isomman huviveneen kuljettajaa. Hän ei halua kommentoida turmasyytä tarkemmin ennen kuin toisen veneen henkilöstöä on kuultu.

– Pienemmän turmaveneen henkilöstä ei ole päästy kuulemaan, koska he ovat tehohoidossa.

Normaali matkanopeus

Onnettomuustutkijat ovat saaneet haltuunsa kummankin veneen navigaatiolaitteet, joista on selvinnyt alusten matkanopeus ja kurssit.

– Alustavan tiedon mukaan isomman veneen nopeus on ollut 20 solmua. Se on tällaisessa paikassa normaali matkanopeus väyläalueella, missä näkyvyys on hyvä.