Kolme ylennystä kenraalikunnassa – Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati Seinäjoella

Neljäs kesäkuuta on aikanaan valikoitunut lippujuhlaksi marsalkka Mannerheimin syntymäpäivän kunniaksi.

Ylennyksiä kenraalikunnassa

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä on nähty myös ylennyksiä. Tasavallan presidentti on ylentänyt kenraalimajuri Petri Hulkon kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jari Kallion kenraalimajuriksi ja eversti Rami Saaren prikaatikenraaliksi.

Kenraaliluutnantti Hulkko on palvellut maavoimien komentajana vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa operaatiopäällikkönä, esikuntapäällikkönä ja suunnittelupäällikkönä Maavoimien esikunnassa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Kenraalimajuri Kallio on palvellut maavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2017 alkaen. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Karjalan prikaatin komentajana. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2014. Kallio on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi heinäkuun alusta lukien.