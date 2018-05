Kolumni: Porvari nukkuu huonosti Turussa – mahtuvatko SDP ja kokoomus eläkelupauksen jälkeen samaan hallitukseen?

Kahdella puheenjohtajalla keulii, ja Säätytalon kynnys on jo nyt yllättävän korkealla. Ulkona sää lämpenee, mutta eduskuntatalossa tunnelma on jäätävä.

Mahtuvatko Rinne ja Orpo samaan huoneeseen?

Rinteen vaalilupaus kiristi tunteet

– Antti Rinteen tolkuttomat lupaukset saivat minut nukkumaan huonosti, koska hän on tuhoamassa populistisilla vaalilupauksilla sen hyvän, mitä hallitus on saanut aikaan, Orpo tilitti Kauppalehden haastattelussa.

Ja lisää lupauksia on tullut. Sdp:n tavoitteena on muokata kunnolla hallituksen sote-mallia, jos Sdp on hallituspuolue ensi kevään vaalien jälkeen. Eikä tässä vielä kaikki, kuten ostos-tv:ssä sanotaan. Sdp:llä on nyt henki päällä.