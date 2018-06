Kolumni: Sote on poliittinen ongelmajäte, joka pysyy vaaliteemana

Sen jälkeen varsinaista mietintöä pusertavassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on huudettu, kriisiydytty kokousaikatauluista, mutta varmasti ihan oikeasti todettu, että työtä on paljon.

Ja taas puhutaan sotesta



Yhden asian voi jo varmasti sanoa. Meillä on ensi keväänä taas sote-vaalit, kävi uudistuksen kanssa miten tahansa. Asiasta vatkataan sekä eduskuntavaaleissa että mahdollisissa maakuntavaaleissa. Tosin maakuntavaaleja on siirretty jo niin monta kertaa, että nykyinen toive toukokuusta voi sekin vielä muuttua.

On myös todella kummallista, että meillä saattaa olla käynnissä uuden hallituksen ohjelmaneuvottelut ja samaan aikaan toukokuussa äänestetään maakuntavaaleissa. Samoista teemoista, joita seuraava hallitus vääntää jo uuteen muottiin.

Aina on myös mahdollista, että vesittynyt ja pitkittynyt hanke menettää syksyn aikana kokoomuksen tuen ja hallitus kaatuu. Ja taas sote putkahtaa eduskuntavaalien ykkösteemaksi.

– Kaikkein tärkeintä on nyt tietää se, että uudistusta viedään määrätietoisesti eteenpäin, Sipilä totesi eduskuntaryhmien kokousten jälkeen.

– Kokoomus on sitoutunut tähän uudistukseen. On ollut ja on jatkossakin.