Kommentti: Alkaako eduskunnassa Väyrynen-show?

Sipilän hallitus ei varsinaisesti tarvitsisi ylimääräisiä juonenkäänteitä ja sivuhenkilöitä, sote- ja maakuntauudistuksen läpiviennissä on jo riittävästi jännitettävää. Sote-uudistuksen takana on täpärä enemmistö eduskunnassa. Jos Väyrynen äänestää sote-uudistusta vastaan, hallituksen esityksen takana on 101 kansanedustajaa 200:sta.