Kommentti: Hallituksen ja ay-liikkeen vapaaottelusta poliittinen sota? Koko irtisanomishanke on hyttysen ininää työelämän murroksessa

Pienten yritysten irtisanomiskiista on irronnut todellisuudesta jo aikoja sitten.

Pienten yritysten irtisanomisten helpottamisen tilalle Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo tarjoavat siis jo kertaalleen kuopattua ja paljon hankalammin nieltävää vaihtoehtoa. Itse asiassa palkansaajat pelkäävät, että työaikalainsäädännön loppupäässä häämöttää halu murentaa yleissitovuutta ja pelkkä häivähdys sitä on itsemurhatehtävä.

Ei siis voittava taktiikka hallitukselta, mutta jotain on pakko yrittää.

Poliittisia lakkoja lisää sinne, missä se tuntuu, kuuluu ja näkyy



Kun menee hyvin, jää energiaa jääräpäiseen vapaaotteluun

Wikipedian mukaan vapaaottelu on täyskontaktikamppailulaji, jossa on yhdistelty tekniikoita monista perinteisistä kamppailulajeista. Vapaaottelussa tavallista on, että säännöt sallivat monipuoliset pysty- ja mattotekniikat, iskut ja lukot.