Kommentti: Johtajat jättävät teknologiateollisuuden, mitä ihmettä tapahtuu Etelärannassa?

Tilanne on sen verran poikkeuksellinen, että teknologiateollisuuden puheenjohtaja Risto Siilasmaa sai tyynnytellä väkeä iltapäivän tiedotustilaisuudessa. Paikalla olivat myös väistyvät johtajat Turunen ja Inkeroinen, jotka vakuuttelivat yhtäaikaisen lähdön olevan puhdasta sattumaa.

Yhteinen viesti oli, että molemmat johtajat olivat tahoillaan päätyneet omaan henkilökohtaiseen ratkaisuunsa. Sekä Turunen että Inkeroinen aikovat tehdä elämässään vielä jotain muutakin. 61-vuotias Turunen ei aio jäädä eläkkeelle, vaan on halukas auttamaan startup-yrityksiä neuvonantajana tai hallitustyössä.

Johtokaksikko aikoo jatkaa työtään kesään saakka. Turunen on ilmoittanut, että hän voi olla pitempäänkin, kunnes seuraaja löytyy. Hakuprosessi vientiteollisuuden eturivin halutuille paikoille on käynnissä.

Päivän mittaan tuli monesta suunnasta vakuutteluja siitä, että yhtäkkinen johtajakato on puhdas sattuma eikä kieli ongelmista tai suurista muutoksista Etelärannassa. Niitä on siinä mielessä hieman helpompi uskoa, koska teknologiateollisuus on pärjännyt työmarkkinoiden myllerryksessä hyvin.