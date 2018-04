Kommentti: Jungnerin liike on herätyskello, mutta onko politiikka oikeasti rikki?

Villejä huhuja uuden poliittisen vaihtoehdon perustamisesta on ollut liikkeellä pitkin alkuvuotta ja siihen on liitetty nimiä Hjallis Harkimo, Antero Vartia, Juhana Vartiainen, Anne Berner, Elina Lepomäki. Kaikki enemmän tai vähemmän politiikan tekemisen uudistajia tai ravistelijoita. Tähän asti esillä olleet nimet ovat kieltäytyneet kunniasta.

Poreileva soppa kiehahti pintaan, kun Helsingin Sanomat teki aiheesta uutisen, jossa hankkeen moottorina on SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner sekä Hjallis Harkimo.

Tänä aamuna Huomenta Suomessa Jungner avasi säästellen ajatuksiaan, mutta lisää on luvassa todennäköisesti viikonloppuna. Jungnerin mukaan Suomi ei tarvitse enää uutta puoluetta, vaan jo ajat sitten 2000-luvun alussa jähmettyneen päätöksenteon uudistamista.

Kansanliikkeen voimaa on oikein kunnolla romantisoitu siitä lähtien, kun Emmanuel Macron nousi Ranskan presidentiksi ohi valtapuolueiden. Oikeiston ja vasemmiston välistä sitä kuuluisaa kolmatta tietä.

Tulee poliittisesta liikkeestä takki tai tuluskukkaro, perinteisten puolueiden on viimeinen hetki ottaa haaste tosissaan. Valtapuolueet ovat kovin jähmeitä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ja kovin kaukana ihmisistä, vaikka sosiaalisen median aikakaudella etäisyydet lyhenevät.

Yritystukityöryhmä herätti arvostelun



Nykymenolle löytyy arvostelijoita, joiden mukaan politiikka on rikki ja tarvittavia uudistuksia ei uskalleta tehdä, kun pelätään kansalaisten tai etujärjestöjen tuomiota. Ääni on koventunut, kun isoimmat työmarkkinauudistukset on jäänyt tekemättä ja yritystukien karsiminen epäonnistui.