Kommentti: Kansa ei kaivannut sirkushuveja, tylsyys on turvallisuutta – Miten Niinistö käyttää vahvan valtakirjansa?

Ennen kuin hermostutte, ok, ok, ei ole Niinistön vika, että hän on ollut niin ylivoimainen. Muista ehdokkaista on puuttunut joko karisma, kipinä, osaaminen tai tahto. Jokaiselta Niinistön kilpailijalta löytyi jotakin näistä, mutta ei kaikkea.