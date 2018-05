Kommentti: Kenestä syntipukki, jos Sipilän hallitus kaatuu? Kokoomuslaisten kannattaa miettiä vielä kerran

Pääsin tenttaamaan sunnuntaina Juha Sipilää pääministerin haastattelutunnille, ja hikisessä kämmenessä rutistuneella ruutupaperilla oli tiukkoja kysymyksiä: Jättääkö hallitus eroanomuksen, ovatko hallituksen rivit ihan sekaisin ja sitä rataa. Viime päivien sotekohina on saanut omankin sydämen kiihkeästi jyskyttämään.

Tilanteet vaihtuvat kuin viidakkosodassa

Jälleen kerran sote- ja maakuntauudistus kompuroi perustuslaillisten ongelmien kanssa. Perustuslakivaliokunnan todennäköisesti tällä viikolla valmistuva lausunto on ratkaiseva soten aikataulujen ja valinnanvapauden kannalta. Korjattavia kohtia on ennakkotietojen mukaan reilu 20. Jos ne ovat suuria, aikataulut paukkuvat.

Hallituksen jatko on kuitenkin vain ja ainoastaan poliittinen ratkaisu, jossa katseet kääntyvät lähinnä kokoomukseen. Kestääkö kokoomuslaisten kansanedustajien kantti, jos maakuntahallinto etenee mutta valinnanvapaus siirtyy yhä kauemmaksi tulevaisuuteen ja jää seuraavan hallituksen armoille?

Muutama pointti kokoomuslaisille

2. Kokoomuslaisten kammoama maakuntamalli sen sijaan ei herätä samanlaista vastustusta. Monet oppositiopuolueet pystyvät sen nielemään, osa jopa kohtalaisella ruokahalulla. SDP:n aluekuntamalli on - mitä siitä nyt olen ymmärtänyt - sukua maakuntamallille.

Käy sotelle niin tai näin, tästä jäävät pitkät haavat kokoomukseen. Muutaman näkyvän edustajan sotekapina ja irtiotot heiluttavat entistä enemmän puheenjohtaja Petteri Orpon arvovaltaa. Viimeksi Orpon punttia on repinyt reilun 3 000 äänen Susanna Koski.

Kokoomuslaisten pissaaminen omiin muroihin on liki ennennäkemätöntä, joten on suuri ihme, kuinka immuuni puolueen kannatus on sekoilulle.