Kommentti: Kuuma, kuumempi puheenjohtajatentti – tärpit mihin kannattaa kiinnittää huomiota!

Kansalaisille tämä on harvinaista herkkua myös siksi, että eduskunnan väittelyitä lukuun ottamatta pääministeri Juha Sipilä on vältellyt yhteenottoja muiden puoluejohtajien kanssa.

Entä mitä keskustelusta sitten jäi käteen?

Maahanmuutto: Perussuomalaisten Jussi Halla-aho piti linjansa. Halla-ahon johdolla puolueen pääviesti on vain se, miten maahanmuuttoa pitäisi rajoittaa. Mutta myös muut puolueet ovat hukassa EU:ta ja Saksaa horjuttaneen ongelman kanssa. Puhe pysyi ylätasolla ja keskustelussa vilahtelivat juurisyyt, ilmastonmuutos, prosessit, väestönräjähdys, kehitysyhteistyörahat, rajatarkastukset ja tehokkaat palautukset. EU on asian kanssa neuvottomuuden tilassa, eikä suomalainen politiikka ole siinä poikkeus.

Sinisten panttivankina: Siniset on kutistunut marginaaliryhmäksi, mutta kahdessa asiassa hallitus on takiaispuolueen panttivankina. Muut puolueet perussuomalaisia ja sinisiä lukuun ottamatta olisivat valmiita nostamaan Suomen pakolaiskiintiötä. Hallituksessa siniset torppaa myös sen, että ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta voitaisiin luopua. Pääministeri pitää sitä yhtenä keskeisenä kasvun esteenä ja Orpo toteaa lakonisesti, että asia ei etene, koska on hallitusohjelmalukko. Että näin.