Kommentti: Lomarahoista tulee hurja kädenvääntö, kääntävätkö kätilöt jälleen Sipilän pään?

Sipilän hengähdystauko ennen sirkusta

Ministerit ovat saaneet olla lähes seitsemän viikkoa poissa tv-kameroiden loisteesta, kun media keskittyi presidenttikisaan. Hengähdystauko julkisuudesta on tehnyt varmasti hyvää Sipilän hallitukselle – tosin onpa joku poliitikko saattanut jo kaivatakin toimittajien nasevia kysymyksiä. Mutta tällä viikolla sirkus saapuu taas kaupunkiin.

"Kuppi on nurin", Kätilöliiton puheenjohtaja Marjo Lyyra kuvailee työntekijöiden tuntoja. Hoitoalan henkilöstö on lietsonut itsensä hurmokseen, että lomarahakompensaatiosta ei tingitä. Se tietää äärivaikeita neuvotteluja, kun kynnyskysymys on julistettu ääneen. Veikkaan, että Bulevardilla tavataan.