Kommentti: Mäntyniemen istunnot – mitä tarkoittaa parlamentaarinen vastuu, jota presidentti käsitteli valtiopäivien avajaispuheessaan?

Huomautus oli aiheellinen, koska loppumetreillä monet ehdokkaista rupesivat lataamaan äänestäjille melkoisen isolla kauhalla odotuksia ja toiveita, joihin he presidentteinä puuttuisivat, kommentoi MTV Uutisille kokenut politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki.

Sauli Niinistö toi valtiopäivien avajaispuheessaan poliittiseen keskustelun uuden termin presidentin parlamentaarinen vastuu. Siinäpä sitä on valtio-oppineille pureksittavaa. Niinistön mukaan presidentin pitää tarkkaan tietää ja ymmärtää mitä kansanvalta eli siis eduskunta miettii.

Puheenjohtajia juttusille Mäntyniemeen

Niinpä Niinistö aikoo kutsua entistä tiiviimmällä tahdilla eduskuntapuolueiden puheenjohtajia keskustelemaan vaalikauden isoista kysymyksistä. Esimerkeiksi hän nosti ilmastonmuutoksen sekä yhteiskunnan rakenteiden jatkuvan liikkeen ja EU-politiikan suunnan. Kaksi viimeistä on aika helppo nimetä perustuslain ja valtaoikeuksien puitteissa hallituksen ja eduskunnan hommiksi. Ovatko sitten sote-kiistely tai tiedustelulainsäädäntö esimerkkejä liikkuvista rakenteista? Entä EU:n tulevaisuus Saksan ja Ranskan vedolla?

Valtiopäivien puheessa Niinistö varoitti myös tuudittautumasta ”kasvu kyllä hoitaa velat” ja nyt kun on varaa lisätä menoja” –ajatuksiin. Talouden lisäksi toinen iso teema sekä Niinistön että eilen valitun eduskunnan puhemiehen Paula Risikon puheissa oli luottamus.

Sipilän näpäytys presidentille

Ja siitä luottamuksesta on huutava pula tällä hetkellä. Kuntapuolen työntekijäjärjestöt vaativat lomarahaleikkausten kompensointia, luottamusta hallitukseen ei ole myöskään SAK-vetoisella ay-kentällä. Sen verran raivokasta meno oli Senaatintorilla viime perjantain mielenosoituksessa.

Niinpä tässä ilmapiirissä on presidentin mentävä aukko. Kiinnostavaa on nähdä mihin tämä vuoropuhelu johtaa. Meillä on kuuden vuoden ajan vahva presidentti, sanoi Niinistö itse tähän mitä tahansa.