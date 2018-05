Kommentti: Mihin miljardivoittoa tekevä pörssiyhtiö tarvitsee yritystukea? Nyt jo näkee, että poliitikoilta pettää taas kantti

Jätti-investoinnin aikataulu kulkee mielenkiintoisesti lomittain seuraavan hallituksen synnytyksen kanssa. Metsä Groupin esiselvitys on valmis reilun vuoden päästä. Uuden hallituksen ohjelmaa kirjoitetaan reilun vuoden päästä. Metsäpatruunat lukevat varmasti suurennuslasin kanssa, mitä hallitusohjelmassa kirjoitetaan yritystukien karsimisesta.

Kansanedustaja Mauri Pekkarisen vetämän yritystukityöryhmän epäonnistuminen oli tässä mielessä metsäyhtiöille pettymys. On päätösten aika, Pesonen sanoi.

Vireillä on lukuisia metsäteollisuuden hankkeita eri puolilla Suomea Kuopiosta Kemijärvelle. Tärkeitä hankkeita maakunnille, joten jokaiselle löytyy poliitikkoja puolustajiksi.

Kaikkein vakavimmin näistä voi ottaa isojen metsäyhtiöiden suunnitelmat: Metsä Groupin Kemin selluhankkeen lisäksi mielenkiintoinen on UPM:n selvitys biopolttoainelaitoksesta Kotkaan.

Yritystukien karsiminen on tv-vaalitenttien ikuisuusaihe. Näin on varmasti ensi keväänäkin, sillä jostain 100 euron eläkelupauksille ja kaikelle hyvälle pitäisi löytyä rahaakin. Gallupien menestyjistä kokoomus ymmärtää aina säästöjen päälle ja vihreät aatteiden päälle. Tämä kaksikko voi ravistella yritystukiviidakkoa oikein kunnolla.

Metsäpatruunat kehuvat: Saksa on hyvä maa



Oikeutettu kysymys on, mihin miljardivoittoa tekevä UPM tarvitsee yritystukea. Keksin tähän ainoastaan kyynisen vastauksen: Varmaa on, että UPM tekee kovaa tulosta - epävarmaa on vain se, missä maassa UPM tekee kovan tuloksensa.