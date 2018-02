Kommentti: Mitä ihmettä? Ministerit pelkäävät hyviä työllisyystuloksia ja vaikenevat

Markkinat hoitavat?



Pirkanmaalla kokeilu on johdattanut 1400 pitkäaikaistyötöntä pääosin palkansaajaksi, yrittäjäksi tai opintojen pariin viimeisen puolen vuoden aikana.

Muista kokeiluista sanottakoon, että Turun alueella nuorten työttömyyden kasvu on pysähtynyt, Kuopion seudulla työttömyyden väheneminen on kiihtynyt ja Lapin kokeilussa pitkäaikaistyöttömien määrä vähentyi syksyn aikana yli 300:lla.

Siinähän ei sinänsä ole mitään väärää. Mutta meneillään olevissa kokeiluissakin yrityksillä on vahva rooli. Esimerkiksi Tampere ostaa suurimman osan työllisyyspalveluista markkinoilta.

Vähemmän pompottelua



Kokeilujen yksi merkittävä tulos on pompottelun vähentäminen. Jo pelkästään se, että kunnilla on kerrankin oikeus päästä asiakastietojärjestelmään, vähentää haastattelut puoleen. Enää työtöntä ei tarvitse haastatella sekä te-toimiston että kaupungin päässä. Tämäkin on hallitusohjelman mukaista – päällekkäistä toimintaa puretaan.