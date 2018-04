Kommentti: Miten käy Suomelle, jos päätökset tehdään Harkimon klikkausten perusteella?

Twitterkupla ja kansa

On eräs asia, jota en ymmärrä Liike Nyt -ajattelussa: Hjallis Harkimo olisi jonkinlainen klikkikansan etäispääte eduskunnassa. Eikö riitä, että journalistit juoksevat jo klikkien perässä – pitääkö poliitikkojenkin lähteä samaan humppaan?

Kirosanoista kiitokseen

Tätä varten ovat johtajat, jotka kansalaisten mutinasta ja vastustuksesta huolimatta vievät ikäviä päätöksiä läpi. Kiitos seuraa vasta vuosikymmenten päästä, jos seuraa. 1990-luvun vaaran vuosien johtajia Esko Ahoa, Paavo Lipposta, Iiro Viinasta, Sauli Niinistöä on kehuttu jälkikäteen – syvimmässä lamassa Iiro oli kirosanoista pahin.

Tästä politiikan vaikeudesta kuuluisin lausunto on EU-komission puheenjohtajalta Jean-Claude Junckerilta: "Jokainen poliitikko tietää mitä pitää tehdä. Mutta kukaan ei tiedä, miten sen jälkeen voitetaan vaalit."

Jungner, Liikkeen aivot, on oikeassa vaatiessaan parempaa keskustelukulttuuria ja aitoa vuorovaikutusta. Eduskuntasali on täynnä ohipuhumista ja tahallaan väärinymmärtämistä.

Olen ollut paikalla tilaisuudessa, jossa työministeri Jari Lindström on pohdiskellut tulevaisuutta ja mahdollista keskustelua yleissitovuudesta. Pieni hetki ja – pumpum! Oppositio on suunnannut saman tien tykkinsä työministeriin ja julistanut: "Lindström romuttaa yleissitovuuden.”

Miten ikäväkin viesti saadaan perille?

Haen esimerkin kaukaa talouden ja Amerikan puolelta. Apple osasi luoda kuluttajalle tarpeita, joita he eivät osanneet edes kaivata. Kosketusnäytöllistä iPhonea ei olisi koskaan tullut, jos Steve Jobs olisi noudattanut vain kuluttajien toiveita. Jos Jobs onnistui myymään huomattavasti kalliimpia puhelimia ihmisille kuin muut, miksei sitten Sipilä maakuntamallia hesalaisille?

Median puolestaan pitää haastaa ja vahtia hallituksen lisäksi myös oppositiota, sillä suomalaiset ansaitsevat parempaa ja johdonmukaisempaa keskustelua. Vihreiden Antero Vartia on rohkaiseva esimerkki, että oppositiohattu ei muuta ajatuksia hatun alla, vaan hallitus saa tukea hyville ajatuksilleen, sapiskaa huonoille.

Suomalainen demokratia on maailman parhaita. Se on on kansanvaltainen ja edustuksellinen. Näitä tosiasioita ei kannata unohtaa hurjimmassakaan liikkeessä.