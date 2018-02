Kommentti: Monimutkainen lego-rakennelma – perhevapaiden uudistuksessa kansantalous ja isot tunteet ottavat mittaa toisistaan

Sosiaalisen median kanavat täyttyivät ensin kokoomuslaisten ja sitten myös keskustalaisten vyörytyksestä heti sen jälkeen, kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) oli todennut, että pitkään väännetty perhevapaiden uudistus on kaatunut.

Tyypillistä nykypolitiikkaa, jossa päätöksen sisällön ohella yhtä tärkeää on ottaa nopea viestintä- ja imagovoitto joko vastapuolesta tai hallituskumppanista. Sävy oli vain hiukan sivistyneempää kuin Vauva.fi:ssä, jossa aiheeseen liittyvää sanailua käydään tällä hetkellä otsikolla Kotiäitiviha.

Vakavasti ottaen perhevapaiden uudistus on tyypillinen esimerkki viime vuosien vaikeudesta uudistaa rakenteita. Samaan aikaan kotihoidon tukeen ei saa koskea eli tukien pitää säilyä nykytasolla ja isät pitäisi saada ottamaan isompi siivu perhevapaista tasa-arvon ja naisten paremmin työllistymisen vuoksi.

Monimutkainen lego-rakennelma



Hyvinvointivaltiostamme on tullut liimalla varmistettu monimutkainen lego-rakennelma, josta yritetään kiskoa irti yhtä palikkaa sieltä täältä, mutta rohkeus viedä eteenpäin isoja uudistuksia tökkii ja on tökkinyt jo vuodesta 2011 asti.

Sipilän hallitus on vapauttanut kauppojen aukiolon, taksikilpailun ja myymälöiden kaljaprosentit eli homma etenee, kun kyse on markkinoiden vauhdittamisesta, mutta sitäkin tuskaisempaa on ollut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen että nyt perhevapaiden kanssa.