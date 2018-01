Kommentti MTV Uutisten vaaliselvityksestä: Niinistön etumatka suoraan valintaan on tuhti, mutta kestääkö se?

Tällainen mittaus antaa vaalien asetelmasta hieman monisyisemmän kuvan kuin pelkkä kannatusgallup. Se kertoo kunkin ehdokkaan kannatuspotentiaalista. On erittäin kiinnostavaa, että Niinistön kannatuspotentiaali on yhtä suuri kuin hänen kannatuksensa – joka siis on tullut esille HS:n ja Ylen mittauksissa.