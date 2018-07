Kommentti: Neymarin elkeet tarttuivat poliitikkoihin, kesä-Suomen toriparlamenteilta tyly tuomio

Toimittajalle on opettavaista kiertää kesäisen Suomen toreja. Erityisen opettavaista on jututtaa toriparlamentteja samaan aikaan, kun kansanedustajat melskaavat eduskunnassa ja käynnissä on sotekriisi osa 21 tai sinne päin.

Tuomio oli tyly: täyttä sirkusta!

Osa kansanedustajista loukkaantuu hipaisusta ja kierii maassa kuin Brasilian tähtipelaaja Neymar. Osa jarruttaa uudistuksia kuin Ruotsin keskikenttä. Osa käy niin kuumana, että Kolumbian pelaajatkin vaikuttavat viilipytyiltä.

Sotesta on tullut vitsi

Ainahan kansa on moittinut Helsingin herroja, mutta nyt tunnelma muikkulautasten äärellä on jotenkin erilainen: välinpitämätön, väsynyt, ehkä kuitenkin hiukkasen huvittunut. Fiksut ihmiset eivät ymmärrä sotesta enää sanaakaan. Yli kymmenen vuoden projektista, jota kaikki puolueet vuorollaan ovat raahanneet eteenpäin, on tullut vitsi.

Minua se ei naurata, sillä kyseessä on kansakunnan historian suurimpia uudistuksia, jolla yritetään saada rahat riittämään sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun itsekin tulevaisuudessa köpöttelen rollaattorilla niitä kohti. Suomen terveydenhoito on nyt – Husin propagandasta huolimatta – maailman parhaita, mutta puhtaasti henkilökohtaisista syistä toivon sen olevan sitä myös neljännesvuosisadan päästä.

Ketkä kansa sitten tuomitsee tästä huonosta vitsistä syntipukiksi? Ihan kaikki. Entä suurimmaksi syntipukiksi? Vaikea sanoa vielä.

Kansalaisten tympääntyminen lähellä

Helsingin Sanomien (4.7.) tämän päivän pääministerigallup antaa tähän joitakin vastauksia. Kolmen suuren puolueen puheenjohtajista kansalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi on SDP:n Antti Rinne. Vastaajista 22 prosenttia on tätä mieltä. Kokoomuksen Petteri Orpon haluaisi pääministeriksi 20 prosenttia vastaajista ja kolmantena on Keskustan Juha Sipilä 16 prosentilla.

Perustelut kertovat tällä kertaa enemmän kuin tuhat lukua. Rinteen ykköspaikka on vastaajien mukaan seurausta hallituksen huonoudesta, ei SDP:n hyvyydestä.

Mitä tapahtuu, jos äänestäjät tympääntyvät poliitikkoihin? Tämä on nyt nimittäin harvinaisen lähellä – vain yhden tai kahden uuden sotekriisin päässä. Siirtyvät todennäköisesti nukkuvien puolueeseen, perustavat erilaisia Liikkeitä tai äänestävät valtaan populisteja.

Vielä on aikaa ryhtiliikkeelle

Veikkaan äänestäjien siirtyvän katsomoon, sillä Suomessa ei onneksi ole kasvamassa kansaa kiihottavia populisteja – eikä toisaalta karismaattisia johtajia synnyttämään Macronin kaltaisia uusia liikkeitä.

Se todennäköisesti tarkoittaa äänestysprosentin vajoamista ensi kevään vaaliputkessa. Ja se voi tarkoittaa tuleville päättäjille heikkoa mandaattia valtaan ja sekavia vaalituloksia, joiden pohjalta on hankala muodostaa vahvaa hallitusta.

Vielä on poliitikoilla aikaa tehdä ryhtiliike.

Ps. Puheenjohtajatentti SuomiAreenalla Porissa MTV-lavalla tiistaina 17.7. kello 18. Kysymyksiä ja vinkkejä voit lähettää jussi.karki@mtv.fi