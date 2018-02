Kommentti: Nyt pitäisi hälytyskellojen soida ja lujaa – avoin kirje uudelle arkkipiispalle

Asun Uudellamaalla kunnassa, jossa on kaunis 600 vuotta vanha kivikirkko – eikä minkäänlaista seurakunnan näkyvää toimintaa. Ei näy pappeja eikä lukkareita kauppakeskuksen kulmilla – ei jouluna eikä pääsiäisenä.

Toisinkin on. Olen nähnyt Helsingissä ja muuallakin Suomessa innokkaita pappeja, jotka tulevat ostareille juttelemaan ja laulamaan tai kutsuvat tähtitieteilijöitä kirkkoon pohtimaan olevaista ja ikuista. Ja kuulolle tuleekin niitä ihan tavallisia seurakunnan jäseniä, joiden suurin ongelma ei juuri nyt ole se, nousiko Jeesus haudastaan. He ja heidän lapsensa ratkaisevat kirkon tulevaisuuden.

Nämä tilastot ovat jäätävää luettavaa:

– 600 000 ihmistä on eronnut kirkosta viimeisen 10 vuoden aikana. Tuona aikana liittyneetkin (160 000) huomioiden jäsenmäärä putosi 11 prosenttia vuosikymmenessä!

– Päiväkerhojen lapsista on 20 vuoden aikana häipynyt 65 %. 65 prosenttia kirkon tulevaisuudesta!

Olen kuullut muutamankin ylpeästi konservatiiviksi esittäytyvän kirkon soturin sanovan suoraan, että ”länsimainen rappio ja kirkon liberaalit tuhoavat kirkon, ja tämä on Jumalan tahto, että antaa mennä vaan, niin siinäpä sitten seuloutuu se tosiuskovaisten porukka”. Tämä on Jehovan todistajien tai vanhoillislestadiolaisten julmaa oppia. Minun jälkeeni vedenpaisumus.

Mitä sitten arkkipiispa voi tehdä? Eipä käytännössä juuri mitään, oli hän sitten säilyttäjän oloinen Tapio Luoma tai liberaalimman oloinen Björn Vikström. Arkkipiispa on kuin presidentti sisäpolitiikassa. Hän voi käydä kättelemässä pappeja ja seurakuntalaisia ja toivotella voimia. Mutta hän voi myös puheillaan vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin. Hän voi avata ovia tavallisille syntisille – tai sulkea.

Nykyinen kesäkuussa eläköityvä arkkipiispa Kari Mäkinen on ollut inhimillisyyden ja arkijärjen ääni – ja konservatiivien kauhistus. Vaan eipä hänkään ole pystynyt estämään jäsenpakoa. Akuutteja eropiikkejä on voinut seurata Päivi Räsäsen leirin homofobiasta tai Mäkisen liki radikaalista vierasuskoisten pakolaisten puolustamisesta.

Jos kiistely vain jatkuu, paha siinä on lähestyä lämmöllä tavallista kansaa. Eläkepappi Palmu kysyi artikkelissaan laittamattomasti: tosiuskovaisten kirkko vai syntisten ja armahdettujen kirkko?

Jos vastaus on tuo ensimmäinen, vapaa-ajattelijat voivat laittaa jo samppanjat kylmenemään. Jos vastaus on jälkimmäinen, kirkolla on vielä toivoa.