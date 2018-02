Kommentti: Orpo ei voi päästää yhden kansanedustajan kapinaa leviämään – tai soten lisäksi voi horjua koko hallitus

Sotella riitaisa menneisyys

Myöhemmin valinnanvapautta on jouduttu perustuslakiin vedoten kaventamaan. Se on ärsyttänyt kokoomuksen markkina-siipeä. Muun muassa julkisten sote-palveluiden yhtiöittäminen jouduttiin perumaan.

Maakuntamalli puolestaan oli kokoomukselle jo alun perin epämieluisa, mutta Jan Vapaavuoren (kok.) noustua Helsingin pormestariksi siitä on tullut suoranainen Belsebuubin keksintö. Vapaavuoren yhteen kokoamat Suomen suurimmat kaupungit näkevät maakuntamallissa uhkia ja puutteita.

Hämärä tulevaisuus

Sote-uudistus on hallituksen tärkein hanke. Sitä on tehty kuin Iisakin kirkkoa jo monen hallituksen aikana. Tulos on tilkkutäkki ja kompromissi, jota eduskunta vielä keväällä hioo. Hallituksen kannalta uudistuksen kaatumiseen ei ole varaa.