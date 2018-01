Kommentti: Pääministeri Sipilä pelaa riskillä – kannattiko oma jatko kytkeä Vanhasen menestykseen?

Kyse on siitä, että toistaiseksi entisen pääministerin ja keskustajohtajan Matti Vanhasen menestys presidenttigallupeissa on ollut katastrofaalisen huono. Keskustan pahin painajainen olisi, jos Vanhanen jäisi kansanliikkeen ehdokkaan Paavo Väyrysen taakse. Se olisi nöyryytys Sipilälle, ja se olisi nöyryytys Suomen suurimmalle puolueelle. Niinistön kurmuuttamisen lisäksi Väyryseltä on riittänyt aiemmin tarmoa myös keskustan puheenjohtajan haukkumiseen.

Niinpä pääministeri on pannut oman arvovaltansa peliin, ja se on riski. Sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla Sipilä käytännössä pyrki kytkemään oman jatkonsa puolueen johdossa myös presidentinvaalien tulokseen. ”Se on kokonaisuus, ja presidentinvaalien tuloksella voi olla vaikutusta kentän tukeen. Viimeistään huhtikuussa puoluevaltuuston kokouksessa ilmoitukseni teen.” Pääministeri kovisteli myös omiaan, että vaaleissa keskustalla on vain yksi ehdokas ja se on Vanhanen.