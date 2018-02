Kommentti: Perhevapaakiistan vahvat naiset ovat puolueidensa tulevaisuuden nimet – miehet tekivät katoamistempun

Annika Saarikolla on tunnetusti hyvät puhujanlahjat ja on niitä viime aikoina tarvittukin. Keskustan patavanhoillisen siiven käännyttäminen perhevapaa- ja alkoholiuudistusten taakse on kuin myisi hiekkaa Saharaan. Tämä joukko pitäisi äidit kotona ja nelosoluet Alkossa.