Kommentti: Rinne pelaa upporikasta tai rutiköyhää – SDP hakee pelastusta aktiivimallista ja perjantain uhosta

Perjantai on suuri voimannäytön päivä ay-liikkeelle, joka haluaa kaataa hallituksen aktiivimallin. On jännä nähdä, kuinka näkyvässä roolissa demarivaikuttajat ovat Senaatintorilla poliittisessa mielenilmauksessa.

Siinä piilee omat riskinsä, jos suuren yleisön silmissä SDP ja ay-liike sulautuvat samaksi massaksi. Selvää on, että Rinne on vienyt demareita vasemmalle ja lähemmäksi palkansaajajärjestöjä, mutta halutaanko tämä suhde virallistaa perjantaina lopullisesti Suurkirkon edessä?

Elinkeinopolitiikka on muutaman kerran saanut väistyä sosiaalipolitiikan tieltä, kun demarit ovat painaneet nappia eduskuntasalissa. Esimerkiksi alkoholiäänestyksessä demariedustajista vain puolueen varapuheenjohtaja Ville Skinnari kannatti nelosolutta ruokakauppoihin - ja on hän siitä toruja saanutkin omiltaan.

Rinne on lyönyt jo tiskiin tiukat vaalilupaukset äänestäjilleen: Aktiivimallin leikkaukset perutaan, jos tai kun SDP nousee valtaan eduskuntavaalien jälkeen. Piste. Muistuu jo ihan mieleen Jutta Urpilaisen Kreikka-vakuudet ja ehdoton EI eläkeiän nostamiselle.

Aktiivimalli puutteineen on kuin hallituksen syöttö suoraan Rinteen lapaan. Entisenä valtiovarainministerinä Rinne tietää, että seuraavalla vaalikaudella päättäjillä ei ole kivaa ikääntyvässä Suomessa menojen kasvaessa. Avokätisiä vaalilupauksia ei kukaan vastuullinen poliitikko pysty suoltamaan.

Tämän takia työttömyysturvan leikkaukset on juuri sopiva vaaliase ja demarit uskovat aktiivimallin nostavan ainakin yhden ihmisen kunnon töihin - nimittäin Rinteen pääministeriksi.

Ja apua Rinne tarvitseekin. Ilta-Sanomat julkaisi tänään kyselyn, kuka on suosituin seuraavaksi pääministeriksi. Rinne on vasta viidennellä sijalla listalla, jonka kärjessä on kokoomuksen Petteri Orpo.