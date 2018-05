Kommentti: Sotekapina huipentuu tänä iltana Vantaalla – maalintekijän roolissa ovat Espoon valtuutetut

Kapinaliike huipentuu tiistai-iltana Vantaan Kulttuuritalolla kokoontumiseen, jossa on odotettavissa lähes pormestari Vapaavuoren tasoista retoriikkaa. Viimeksihän hallitus sai leiman "tyhmä tai vastuuton tai molempia näistä".

Mitä tekee Espoon valtuusto?

Illan viesti on tuttu juttu. Mielenkiinto kohdistuukin siihen, onko Espoon valtuusto mukana soteuudistuksen kaatajissa ja yhteisen lausunnon takana.

Espoon kaupunginhallitus on Kokoomuksen johdolla irtaantunut kovimmasta sotekritiikistä ja esittää mieluummin korjausehdotuksia kuin koko uudistuksen kaatamista.

Kapinavaltuutettujen on syytä muistaa myös oma vastuunsa. Maakunnissa – myös pääkaupunkiseudulla – sotevalmistelu on jo niin pitkällä, että kevyet heitot ovat tämän kovan työn aliarvioimista. Jos haluaa kaataa pitkään valmistellun soteuudistuksen, nyt on korkea aika esittää jotain konkreettista tilalle. Pelkkä "EI" ei riitä.