Kommentti: Turistien matoepisodi toi kammottavan muiston mieleen – "Jäljet jalassani olivat onkaloita, jotka ilmestyivät madon liikkuessa ihon alla"

Päätin tässä vaiheessa marssia paikalliselle Laajasalon terveysasemalle, jossa lääkäri hetken tutkimisen jälkeen totesi, että kyseessä on hiivatulehdus. Lääkesalvasta ei tosin mitään apua ollut ja kutinan jatkuessa palasin lääkäriin.

Verisuonimaiset jäljet olivat tässä vaiheessa yltäneet jalkapohjaan asti. Aurorassa lääkäri totesi minulle heti, että kyseessä on trooppisissa maissa esiintyvä, Larva migrans -nimellä tunnettu mato, joka ei sinällään ole vaarallinen ja sen pitäisi kuolla itsestään muutamissa päivissä.

Tässä vaiheessa lääkäri totesi ilouutisen, että mikäli minulla on jotain muita suolistomatoja, pääsen niistäkin samalla vaivalla eroon. Ihon pinnalla olleet jäljet eivät olleet verisuonia, vaan ihonalaisia onkaloita, jotka ilmestyivät madon liikkuessa ihon alla.

Varsinaista hilpeyttä aiheutti se, kun ilmoitin matkaseurueelleni, että sairaus on selvinnyt ja kehoitin jokaisen tutkimaan vartalonsa. Tästä alkoi hauska hämmennys, kun lähes jokaisella oli jotain kutinaa ja ”varmoja” merkkejä löytyi yhdeltä jos toiselta seurueen jäseneltä. Matoja ei kuitenkaan kovasta etsinnästä huolimatta muilta löytynyt.

Huvittavaa on myös se, että kanadalaispariskunnan vaivoista on tullut oikein kansainvälinen uutinen. On sitä meillä Suomessakin tapahtunut.