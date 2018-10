Kommentti: Työmarkkinoilla totinen paikka ensi vaalikaudella: Onko Antti Rinteestä Suomen uudistajaksi?

Viime viikkoina on tullut mieleen välähdys vajaan neljän vuoden takaa, kun seisoin eduskunnan sivistysvaliokunnan oven takana. Oppositio pystyi keskustan johdolla kaatamaan valiokunnassa sekavien käänteiden jälkeen osan koulutussäästöistä. Ja vaalien jälkeen keskusta pääsi itse tekemään samankaltaisia koulutusleikkauksia.

Sama kohtalo saattaa olla edessä nykyisellä vasemmisto-oppositiolla. On vaikea nähdä, että työllisyysaste nousisi lähelle 80:aa prosenttia ilman kipeitäkin työmarkkinauudistuksia. Vieläpä kun Sipilän hallitusta on avittanut maailmantalouden myötätuuli, joka kääntyy pikkuhiljaa vastaiseksi.

Keinot päästä päämäärään voivat olla toki erilaisia. Nykyinen hallitus on rymistellyt ja tarjonnut ay-johtajille useammankin kerran poikittaista keppiä. SDP:n linja työmarkkinoilla on edetä konsensuksen hengessä sopien eikä sotien. On katsojan silmissä, kumpi tapa johtaa nopeammin lopputuloksiin.