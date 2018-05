Kommentti: Valtakunnansovittelija on helteessä, mutta onko Rakennusliitto lirissä?

Rakennusliiton puheenjohtaja Harjuniemi syyttää työnantajaliiton palvelukseen siirtyvää entistä valtakunnansovittelija Minna Hellettä puolueellisuudesta. Helteen työpaikan vaihto on joidenkin muidenkin mielestä pulmallista.

Mutta onko lakkokenraali Harjuniemi oikeasti huolissaan Helteen ammattitaidosta? Vai käyttääkö hän nyt sovittelijan sättimistä savuverhona sille, että Rakennusliiton neuvottelutaktiikka on johtanut siihen, että raksamiehiltä loppuvat ylihuomenna työt ja palkanmaksu?

Harjuniemi on alkanut epäillä valtakunnansovittelija Minna Helteen moraalia. Harjuniemi syyttää Hellettä puolueellisuudesta, kun hän ei ole suostunut lyömään pöytään niin kutsuttua yleistä palkkalinjaa korkeampaa sovintoesitystä.

Oho! Sovittelija ei luvannut enemmän!

– Rakennusteollisuus on sidottu, heillä ei ole lupaa muuhun, toisti sovittelija Helle Harjuniemen muistiinpanojen mukaan. Oho! Sovittelija ei luvannut enemmän! Jokainen työmarkkinatoimija tietää, että tällä palkkakierroksella työnantajat ovat pitäneet tiukkaa linjaa myös sovitteluissa.

Helle tosin ilmoitti jo etukäteen, että sovittelijan kautta on turha yrittää vedättää palkkalinjaa ylöspäin. Joku voi pitää sitä kauneusvirheenä, toinen rehellisyytenä. Ilmoitus ainakin lyhensi jonoa sovittelijan ovella, ja jonottajienkin kohdalla työnantajan tiukka linja on pitänyt. Saa nähdä pitääkö nyt Rakennusteollisuudessa.

Vuorenpeikkojen tanssi

Rakennusliiton neuvottelijat eivät uskoneet, että työnantaja on sidottu yleiseen linjaan. Rakennusliitto aloitti pistelakkojen sarjan. Rakennustyöt häiriintyivät, mutta enemmistö raksamiehistä sai palkkansa.

Työnantaja ei vieläkään halunnut maksaa raksamiehille enemmän kuin muille. Sen sijaan rakennusteollisuus julisti alalle työsulun, joka lopettaa keskiviikkona 9.5. alan työt ja palkanmaksun. Harjuniemen mielestä sekin on sovittelijan syytä.

– Rakennusalalla alkaa vuorenpeikkojen tanssi. Alan on pysäytettävä se itse, julisti peikkotanssin ensiaskeleet hypellyt Harjuniemi.

Moraalinen ongelma



Rakennusliiton salaliittoteoria on johtanut myös siihen, että valtakunnansovittelijan siirtymisestä työnantajaliiton työmarkkinajohtajaksi on tehty suuri moraalinen ongelma.

Arvostelijoiden mielestä se ei ollut ongelma, että Helle siirtyi valtakunnansovittelijaksi palkansaajakeskusjärjestö STTK:n edunvalvontajohtajan paikalta. Sitä ennen Helle toimi johtajana työeläkevakuuttajien TELA:ssa ja edunvalvontajohtajana palkansaajakeskusjärjestö Akavassa. Olipa Helle myös sairaanhoitajien TEHY:n edunvalvontayksikön johtajana kuuluisan hoitajalakon aikaan. Helteellä on siis kokemusta monelta puolen neuvottelupöytää.

Valtakunnansovittelijan tehtävä on kieltämättä hienovarainen: se ei ole mitään peikkotanssia vaan paremminkin balettia, jossa tanssijat edustavat ainakin ahneutta, pelkoa, kohtuutta, malttia ja joskus ehkä järkeäkin. Luottamus on sovittelussa tärkeää, mutta myös bluffi, kasvojenpesu ja työrauha. Olen urallani nähnyt monta sovittelijaa ja kaikilla heillä on ollut omanlaisensa tyyli.