Kommentti: Vanhushuolto yhä surkeassa tilassa – Suomi pystyy hoitamaan vanhuksensa, jos tahtoo

Suomeen saatiin vasta vuonna 2012 vanhuspalvelulaki, kauhean metelöinnin ja kiistelyn jälkeen Jyrki Kataisen ollessa valtakunnan pääministerinä. Hokema oli ”hoitajamitoitus”. Nyt kun lakia lukee läpi, se on enimmäkseen hartaita toivotuksia. Lakiin ei lopulta saatu minkäänlaisia mitoituksia tai määriä.

6. pykälä: ”Kuntien on arvioitava palvelujen laatua ja riittävyyttä.”

Entistä vakavampia laiminlyöntejä



Kantelijat vaarantavat asemansa

Kuulemani terveiset vanhustyön kentiltä ovat liian usein epätoivoisia. Kotihoidossa käynti typistyy viiteen minuuttiin. Syötetään lääkkeet ja katsotaan, että on ylipäätään hengissä, koska pitää juosta jo seuraavan luokse. Ruoat seisovat styroksirasioissa pöydällä. Moni yksin asuva vanhus ei ymmärrä syödä eikä juoda tarpeeksi.

Pörssihoiva tekee voittoa vanhussäilönnällä

Noin puolet Suomen hoivapalveluista on ulkoistettu, kunnat siis ostavat ne pääasiassa ylikansallisilta pörssiyhtiöiltä. Avin ylitarkastaja kertoo, että laiminlyöntejä tapahtuu yhtä lailla yksityisellä kuin julkisella puolella. Mutta miksi terveyden- ja sosiaalitoimen palveluja myydään pörssiin – tätä en ole koskaan ymmärtänyt.

Ja sitten saapuvat erilaiset uusliberaalit ajatushautojat torniensa parvekkeille haukkumaan omaisia. Hoitakaa itse! Omaisilla on vastuunsa vanhoistaan, mutta ei hoitovastuuta. Vanhuksella kuten myös omaisella on täysi oikeus vaatia ihmisarvoista hoivaa, koska ihminen on tehnyt osuutensa tämän yhteiskunnan rakentamiseksi.