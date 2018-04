Kontrolli kiristyy – nuoret juovat entistä vähemmän

Nuorille tehdyn kyselyn mukaan merkittäviä syitä raitistumiseen on kolme. Alkoholia on entistä vaikeampaa hankkia, vanhempien asenteet ovat aiempaa tiukemmat ja kavereiden kanssa vietetty aika ei enää liity niin vahvasti alkoholiin.

Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt samaan aikaan, kun alkoholiostojen ikärajoja ja alkoholimainontaa on alettu kontrolloida tiukemmin. Kontrollin kiristymisen myötä nuorten on ollut aiempaa vaikeampi hankkia alkoholia.