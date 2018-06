Koppihoito vankiloissa lisääntynyt, koulutusmahdollisuuksia vähän – "Tarvittaisiin enemmän koulutusta"

Vankilan tarkoitus ei ole pelkästään rangaista



Rikosseuraamuslaitoksen mukaan noin 90 prosentilla vangeista on päihdeongelma. Vankilassakin saa päihdekuntoutusta, mutta esimerkiksi Helsingin vankilan yhteisölliselle päihdekuntoutusosastolle Sörkka-yhteisöön on jonoa. Tällä hetkellä ohjelmassa on seitsemän vankia, kun vankeja on koko vankilassa reilut 250.