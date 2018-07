Koska tuulettimia ei saa kaupasta, turbiini-insinööri Jorma teki sellaisen 83-vuotiaalle äidilleen itse: "Se on absoluuttisen yksinkertaista"

Ilma on Eerolalle tuttu elementti, sillä on hän ammatiltaan lentokoneiden turbiinimoottori-insinööri.

Ilmaa Jorman tehotuulettimesta tulee kuutisen kuutiometriä minuutissa. Kymmenessä minuutissa se on jo 60 kuutiometriä.

– Ilmamäärä tuollaisessa pienessä konehuonetuulettimessa on niin iso, että se on kymmenessä minuutissa vaihtanut jo kaksion ilmatilavuuden.

Tuuletin maksaa 15 euroa

– 83-vuotias äitini on reumainen, ja lämmin ilma tekee ikävää ja niveliin alkaa sattua. Hän tarvitsi viilentimen, mutta niitä ei saanut mistään.

Virtalähteenä akkulaturi

– Kytkin tuulettimen vähän normaalia tehokkaampaan, 12 volttiseen, akkulaturiin. Kytkentä on ihan laillista tehdä itse, eikä ole oikein vaaraa sitä sössiäkään.

Jorman mukaan kytkentä on erittäin helppo tehdä kenen tahansa.

– Kytkennän osaa tehdä, jos osaa kytkeä akkulaturin auton akkuun ladatakseen sitä. Siinä on kaksi johtoa. Plussa mene plussaan ja miinus miinukseen. Se on absoluuttisen yksinkertaista.

Yksinkertaista on myös härpäkkeen kokoaminen. Kiinnittimeksi käy teippi.

– Tuulettimen ja akkulaturin kiinnitin vielä yhteen sellaisella älyttömän järeällä rakennusteipillä, joka on vielä paljon järeämpää kuin sellainen tavallinen perusjesari. Tuollaisen puhaltimen saa aikaisiksi hyvin pienellä työllä.

Kustannukset kymppejä

Jos kytkeminen on helppoa, eivät tuulettimen kustannuksetkaan päätä huimaa.

Jorman mukaan laite on lisäksi todella tehokas.

– Pöytätuulettimiin verrattuna tämän teho on varmaan 2-3-kertainen.

Äiti huudattaa tuuletinta iltaisin

Mölyisä laite sen sijaan on.

– On se aavistuksen verran inhottavan kova. Kyllä sieltä kohtuullinen kohina kuuluu ja ääni on ehkä sama luokkaa, kuin jos autossa on ilmastointilaite täydellä teholla.