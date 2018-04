Kössi- ja Lucky-koiria koulutetaan haistamaan ihmisten syövät – "Kössin hajuaisti on 18 miljardia kertaa parempi kuin laitteet"

Tulevaisuudessa on mahdollista, että Kössi, Lucky ja heidän karvaiset kollegansa voivat haistaa ihmisestä hyvissä ajoin, onko hänelle kehittymässä syöpä.

Myös Susanna Paavilaisella itsellään on toiminnassa tärkeä rooli – hän on Wise Nose -yhdistyksen toiminnanjohtaja. Yhdistys on erikoistunut niin sanottujen hajuerottelukoirien kouluttamiseen ja hyödyntämiseen.