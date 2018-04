Partiolaisten erikoinen tempaus: Yö koulun pihalla teltoissa ja riippumatoissa – "Ei palellut yhtään"

Aamupala retkikeittimellä

– Ei palellut yhtään, kommentoi 14-vuotias Kerttu Backman, joka on tottunut yöpymään ulkona.

Runsaasti tapahtumia



Partiolaisten suojelupyhimyksen Pyhän Yrjön päivä on tänään ja Porissa partiolaiset järjestävät kaupungin keskustassa Yrjönpäivän juhla.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.