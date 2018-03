Kriittinen lääkelistavirhe koskee noin 30:tä potilasta – lääkemääräysten uusimistapaa muutettu Päijät-Hämeessä

Yhdeltä löytyi tarpeeton lääke

Selvityksessä löytyi yksi potilas, jonka lääkelistassa on ollut tarpeeton Panadol-kipulääke. Lisäksi muutamalla potilaalla on ollut lääkelistassa useampaan kertaan sama lääke, mutta he ovat saaneet lääkettä oikean annoksen.