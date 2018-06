Kuivuus piinaa nyt viljelyksiä – helteiset kelit ovat jo rokottaneet satoa

Järjestön mukaan säiden arvioidaan pienentäneen kevätviljojen sato-odotuksia viidenneksen keskimääräisestä. ProAgrian mukaan tilanne on huolestuttava, sillä sateita ei ole ennusteiden mukaan odotettavissa kuivuudesta kärsiville alueille ennen juhannusta.

Kuivuuden haittoja on yritetty torjua jyräämällä erityisesti viimeisiä kylvöksiä, mutta muuten keinot kuivuuden torjumiseksi ovat olleet peltokasvien osalta vähissä. Puutarha- ja perunaviljelmillä kuivuutta on torjuttu sadetuksin, mutta myös näillä tiloilla kuivuuden arvioidaan ja rokottaneen satoa.

Lämpimän sään ansiosta viljelykasvien kasvu on Etelä-Suomessa reilun viikon edellä tavanomaisesta ja maan pohjoisosissa vajaan viikon.

Mansikat pöytiin etuajassa



Ensimmäisiä avomaan mansikoita on jo päästy poimimaan Lounais-Suomen suotuisimmilla viljelyalueilla. Muualla Etelä-Suomessa harsolla suojatuissa mansikkakasvustoissa satokausi on alkamassa viikon kuluessa.

Tänä keväänä mansikkakasvustojen kukinta on ollut hyvin samanaikaista eri puolilla maata, minkä vuoksi mansikan pääsatokausi on jäämässä tavanomaista lyhyemmäksi. ProAgrian mukaan talven mansikat kannattaakin hankkia ajoissa.

Varhaisperunaa jo saatavissa



Poikkeuksellisen lämmin sää on jouduttanut myös varhaisvihannesten valmistumista. Toisaalta viljelyksiä on jouduttu kastelemaan ahkerasti. Lämpöaalto on saanut myös tuholaiset liikkeelle.