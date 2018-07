Kukinta voi jatkua vielä pari viikkoa – Suomenlahden sinilevätilanne on nyt pahin 20 vuoteen

Helsingin Laajasalon uimarannalla sinilevän värjäämä vesi huuhtoi tänään rantaa. Suomenlahden sinilevätilanne on nyt pahin lähes 20 vuoteen.

Sinilevävaroituksia on viime päivinä näkynyt useilla uimarannoilla.

Kuumuus houkuttelee uimaan levästä huolimatta

– Kyllähän tuo ihan hernekeitolta näyttää, mutta me sovittiin, ettei me juoda sitä, niin ehkä me selvitään sinilevästä, perustelevat vedessä pistäytyneet Maija Hokko ja Julia Seppänen.