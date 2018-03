Kulttuuriministeri Sampo Terho: "Ihmisarvoa tulee kunnioittaa kaikissa työtilanteissa, myös elokuvanteossa"

Terhon mukaan elokuva-alalla on jo ryhdytty toimiin häirinnän torjumiseksi. Hän sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että elokuvasäätiö on laatinut ohjeistuksen häirintätapauksia varten.

– Olemme jo entuudestaan käyneet elokuvasäätiön kanssa keskusteluita #metoo-kampanjan ohessa siitä, että heidän on syytä olla toimialana aktiivisia asiassa. Tyytyväisenä olen pannut merkille, että he ovat myös olleet. Elokuvasäätiö on jo muodostanut ohjeistuksen siitä, miten erilaista häirintää voidaan torjua. He ovat laittaneet ohjeistuksen jakoon kotimaiselle elokuva-alalle.