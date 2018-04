Kuluttajansuoja uhkaa heikentyä EU-sääntelyn takia – "Esitys sotii kestävyysajattelua vastaan"

Komissio on esittänyt, että myyjän vastuu kulutustavaroissa ilmenevistä virheistä rajattaisiin kahteen vuoteen koko EU-alueella. Suomalaisille kuluttajille tämä tarkoittaisi selvää heikennystä nykytilaan.

Suomessa kuluttajariitalautakunta arvioi tapauskohtaisesti, minkä verran kunkin käyttötavaran tulisi kestää. Esimerkiksi tabletin tai älypuhelimen oletettu kestoikä on 3–4 vuotta.

– Meidän yleislinjaus on, että suomalainen käytäntö ja lainsäädäntö on tältä osin hyvä. Hyvin kategorinen kahden vuoden aika on hirvittävän hankala, sanoo Kaupan liiton asiantuntija Tiina Vyyryläinen.