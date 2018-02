Kun Anu alkoi öristä kaupassa, häntä luultiin juopoksi – kyseessä olikin vakava sairauskohtaus, jota hoitohenkilöstökään ei tuntenut

Anu, 68, on yksi tänään harvinaisten sairauksien päivänä ensi-iltansa saaneen Harvinaisen normaalia -dokumentin päätähdistä.

Dokumentissa neljä eri-ikäistä ihmistä on kuvannut viikon ajan elämäänsä. Nelikkoa yhdistää diagnosoitu harvinainen sairaus. Anun kohdalla kyseessä on akromegalia , eli kasvuhormonin liikakasvu.

Bond-pahiksella sama sairaus, eri oire

Jos akromegaliaan sairastuu nuorena, oireena on poikkeuksellinen pituuskasvu. Näin kävi muun muassa Suomen kaikkien aikojen pisimmällä ihmisellä Väinö Myllyrinteellä (248 cm) sekä Bond-leffojen Rautahammas-pahiksen roolista tutulla Richard Kielillä .

Keski-iässä puhkeavaan akromegaliaan kuuluu kuitenkin kämmenten liikakasvu, kuten Anulla on käynyt.

Pallottelu vaihdettava hoitopolkuun

Sairauden oireiden lisäksi Anulla ja muilla iäkkäämmillä harvinaisen sairauden kantajilla taakkana on ollut myös se, että sairautta ole osattu tunnistaa ajoissa.

Seppäsen mukaan harvinaista sairautta kantavien asema suomalaisessa terveydenhuollossa on erityisen huono. Kansansairauksissa järjestelmä on tehokas, mutta ”ongelmapotilasta” pallotellaan lääkäriltä toiselle, ja ehkä 16:s lääkäri hoksaa, mistä on kyse. Seppäsen mielestä erikoisista oireista valittavan tarpeisiin pitäisi mahdollisimman pian vastata useamman lääkärin yhtaikaisella tutkimusryhmällä.