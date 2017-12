Kun päätielle sataa kaksi senttiä lunta, lumiauran on oltava jo liikkeellä – Kelikeskus valvoo yötä päivää autoilijoiden turvallisuutta

Palvelussa pitää olla valppaana herkeämättä pyhät ja arjet. Kelivalvonta on juuri sellaista työtä, jota kukaan ei näe silloin, kun se tehdään hyvin, mutta jos se tehdään huonosti, voi tapahtua kauheita.

Suomessa on 78 000 kilometriä valtion teitä, jotka on jaettu 79 urakka-alueeseen. Vantaalla sijaitsevan YIT:n Palvelukeskus PANUn hoidossa on noin neljäsosa niistä.