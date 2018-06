Kuningasboa yhä karkuteillä jossain Vantaan luonnossa – omistaja suree Olli-käärmeen katoamista: "Se on ollut kova pala"

Tähän mennessä käärmettä ei ole löydetty, omistaja kertoo. Hänelle rakkaan Olli-käärmeen katoaminen on ollut rankka paikka.

– Se on ollut kyllä kova pala. En ole missään nimessä päästänyt eläintä itse, vaan se on karannut.

Omistaja ei halua esiintyä jutussa nimellään, sillä hänen mukaansa käärmeen katoaminen on aiheuttanut ihmisissä ylenpalttista pelkoa ja hysteriaa. Se on hänen mukaansa turhaa.

– Sitä ei tarvitse pelätä. Se on kotioloissa kasvanut ja ihmisiin tottunut. Eikä Suomesta niin pientä koiraa löydy, että Olli pystyisi sen nielaisemaan. Ainoa asia on, että säikähtäessään se voisi purra. Mutta kuristamaan se ei lähtisi, hän sanoo.

Etsinnöissä apuna koira

Ollia on omistajan mukaan etsitty muun muassa jäljestyskoiran avustuksella. Etsinnät osoittautuivat tuloksettomiksi.

– Koira ei käärmeestä suoranaisesti mitään hajua saanut, mutta se oli erittäin kiinnostunut kotitalon nurkista. Oletan, että käärme on silloin oleskellut jossain tässä lähistöllä. Sitä ei kuitenkaan tiedä, minne se on ehtinyt mennä. Voihan olla, että se on luikerrellut esimerkiksi johonkin viemäriverkostoihin tai muualle.